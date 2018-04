Fabrizio Corona e Silvia Provvedi dalla proposta di matrimonio alla rottura?

In queste ore corre fuori e dentro il web il gossip sulla rottura tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. La cantante del duo Le Donatella aveva confessato poco meno di un mese fa di aver detto sì alla proposta di matrimonio dell’ex paparazzo.

Corona-Provvedi: dalla proposta di matrimonio alla rottura

Federica Panicucci nel corso del programma Mattino5 ha riportato il gossip del momento: la fine della relazione tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Stando a quanto emerso durante la trasmissione Silvia Provvedi avrebbe lasciato l’appartamento in cui viveva con Fabrizio Corona.

È finita per colpa di Belen?

La cantante avrebbe lasciato Corona dopo la pubblicazione di un servizio in cui Corona è stato fotografato assieme alla ex Belen Rodriguez. Al momento sia dall’ex paparazzo che dalla Provvedi non è arrivata nessuna conferma.

A fine marzo scorso la confessione: ho detto sì a Fabrizio

Un mese fa la cantante rivelò al settimanale In Famiglia di aver accettato la proposta di matrimonio ricevuta da Fabrizio Corona. Al più presto si faranno sentire i diretti interessati e solo allora si saprà se Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono passati in meno di un mese dalla proposta di matrimonio alla rottura della loro relazione.

(Foto: Oggi)