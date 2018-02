Corona esce dal carcere e torna a ‘litigare’ con Barbara D’Urso

Fabrizio Corona è tornato in libertà e se ne è accorta anche Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 pensava, forse, di raccogliere un commento più costruttivo all’uscita di Fabrizio Corona dal carcere ma non è andata così. L’inviata di Pomeriggio 5, Marta Rigoni, non ha fatto in tempo a chiedere al 43enne catanese se fosse contento nell’uscire dal carcere che lui, dopo pochi attimi di silenzio, le ha dato dell’incompetente: “Impara a fare il tuo lavoro”. Questa la risposta dell’ex re dei paparazzi scarcerato dopo un anno e mezzo di reclusione.

Barbara D’Urso si è trincerata dietro un no comment. La signora del pomeriggio di Canale 5 ha preferito non commentare la risposta di Corona alla sua inviata. Ha ribadito però che i suoi collaboratori sanno fare molto bene il loro lavoro, come tutti gli inviati di VideoNews e Mediaset. Tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice va avanti uno scontro che dura da circa dieci anni. Nel 2009 chiamò in trasmissione e disse a Barbara D’Urso parole molto forti: “Ti devi vergognare Barbara D’Urso perché questo lavoro non lo sai fare, non sei stata e non sarai mai una giornalista”. Il tempo passa ma, tra i due, va in onda sempre il solito litigio.

(Foto: SuperGuidaTV)