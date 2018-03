Fedez, Chiara Ferragni: in arrivo il piccolo Leone

Chiara Ferragni in ospedale per un controllo del liquido amniotico. Ormai è quasi fatta, il piccolo Leone, il figlio del rapper Fedez e di Chiara Ferragni, sta per nascere: “Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto… Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così contenta che Fedez e i miei amici mi abbiano fatto ridere e non spaventare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles”. Questo è il post scritto su Instagram dalla Ferragni che sente il parto sempre più vicino.

Fedez alle prese con i monitoraggi. Il rapper si è fatto fotografare mentre tiene tra le mani una lunga striscia di carta che altro non è che il monitoraggio della compagna. Un modo per farla distrarre, sorridere e rilassare in una fase delicata e importante della gravidanza.

Conclusa la giornata di controlli in ospedale, l’esperta di moda ha lasciato l’ospedale, non senza aggiornare i suo follower sulle sue condizioni di salute: “Sono così contenta di essere a casa, Leo aspetta di crescere ancora un pochino”. Al rientro a casa cosa fare per togliere tutto lo stress accumulato? La Ferragni posta una foto mentre fa la maschera al viso, e scrive: “E’ stato un lungo lunedì. Sono così contenta di essere a casa”. La madre sta per arrivare, il parto è sempre più vicino per Chiara Ferragni e Fedez.

(Foto: Tgcom24 – Mediaset.it)