Fedez: ‘Non riesco più a dormire da solo, mi spaventa’

Fedez non dorme più senza la sua promessa sposa. Il giovane rapper italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera ed ha parlato del 2017 come di un anno sensazionale: “Non penso ricapiterà mai un’annata così: diventerò papà, farò San Siro, mi sposerò”. E su quest’ultimo punto, il rapporto e il matrimonio con la fashion blogger Chiara Ferragni, ha detto: “Ora lei è partita per Parigi e io non dormirò: non riesco più a dormire da solo. È una cosa che mi spaventa un sacco”.

In arrivo Leone, il primo figlio. Dalla loro giovane unione sta per per nascere un figlio che rende Fedez davvero felice: “È un bambino cercato. Ci abbiamo pensato veramente tanto, perché sai che devi togliere qualcosa a quello che stai facendo e siccome sia io che Chiara abbiamo tanti impegni, abbiamo dovuto ragionare a lungo”. Un bambino che arriverà presto anche sui social: “Posteremo le sue foto, è la gioia più grande da condividere. Lo trovo normale, non è che me lo sono domandato”.

Sono fatti l’uno per l’altra. Fedez non ha dubbi nell’ammettere che il rapporto con Chiara, giunta al sesto mese di gravidanza, è davvero speciale: “Ho avuto relazioni molto più lunghe, che sono valse la metà di quella con Chiara. È un rapporto di simbiosi in cui ci siamo proprio trovati, siamo molto simili e diversissimi”.

(Foto: Magazine Delle Donne)