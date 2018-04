Filippo Magnini e Giorgia Palmas parlano del ‘loro amore da sogno’

La neocoppia racconta al settimanale Chi come è nato il loro amore ed altri particolari interessanti, tra questi l’arma segreta usata da Filippo Magnini per conquistare Giorgia Palmas.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas “un amore da favola”

L’ex campione di nuoto Filippo Magnini e l’ex velina Giorgia Palmas raccontano al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, il loro amore da favola. I due parlano per la prima volta della loro storia sul numero in edicola oggi. Una storia nata a Milano nel corso della Fashion Week: “Ero single ormai da un anno – racconta Magnini – dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”.

Ecco come Magnini ha conquistato il cuore della Palmas

Giorgia Palmas confessa al settimanale come l’ex campione di nuoto l’ha conquistata, ovvero con il tiramisù: “me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”. In fondo è noto che a tavola si chiudano i migliori accordi, si risolvano i problemi più difficili e nascano gli amori più belli. Filippo Magnini e Giorgia Palmas grazie anche al tiramisù vivono oggi il loro “amore da sogno”.

(Foto: Perizona)