Filippo Magnini: ‘Sposo Giorgia Palmas’

Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano il loro matrimonio. Fiori d’arancio per lo sportivo e per l’ex velina che presto si sposeranno.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano

Filippo Magnini annuncia alle pagine del settimanale Chi che sposerà Giorgia Palmas, sulla spiaggia in Sardegna. Lo farà sull’isola dove è nata la sua fidanzata e dove sono in vacanza, insieme alla figlia di Giorgia, Sofia. Per Filippo non è un buon momento dato che è stato colto dalla bufera del deferimento per doping. Il 12 luglio avrà la prima udienza presso il tribunale nazionale antidoping di Nado. La procura ha chiesto per il trentottenne 8 anni di squalifica per aver violato per ben due volte il codice Wada su consumo o tentato consumo di sostanze ritenute dopanti.

Nell’intervista ha usato parole molto dolci verso la sua futura moglie. Lei gli è rimasta sempre accanto soprattutto in questi momenti di grande difficoltà. Una volta superata questa bufera si penserà alle nozze.

Relazione e Pechino Express

La loro relazione è nata da poco, ma già si parla di matrimonio. Infatti è stata scelta la location e molti altri dettagli che ancora non sono trapelati. Magnini racconta anche che la bufera del doping l’ha travolto proprio quando era pronto per una nuova avventura.

Infatti doveva partire come concorrente di Pechino Express, accompagnato dalla sorella. Con le accuse promosse dalla procupra sportiva, ha deciso di non partire più e di rimanere a casa. L’ha fatto per potersi difendere ed uscire vittorioso. Ha aggiunto anche che è stato tra gli atleti più controllati. Ha lasciato trapelare il fatto che, nei suoi confronti, ci sia stato un vero e proprio accanimento, forse per aver pestato i piedi a qualcuno.

Il programma ha perso, quindi, un altro concorrente sicuro dopo l’esclusione decisa dalla Rai nei confronti di Eleonora Brigliadori. L’ex attrice ha “pagato” la frase poco felice nei confronti di Nadia Toffa, malata di cancro.

L’amore va oltre tutto

Giorgia Palmas ha difeso a spada tratta il suo compagno Filippo Magnini. Ricordando le sue doti da grande atleta e il fatto che abbia conseguito notevoli successi che hanno reso grande il nuoto italiano.

Un’accusa non può infangare un atleta che ne uscirà pulito e vincente. Lo difende anche come uomo che ha presentato alla sua famiglia in Sardegna e alla sua piccola bambina. Dopo che si saranno calmate le acque organizzeranno il matrimonio, anche se la location è stata già decisa e sarà una spiaggia in Sardegna.

[Foto: blog.libero.it]