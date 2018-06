Francesca Cipriani: ecco cosa è successo in ospedale

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha svelato cosa è successo al suo seno.

Un nuovo intervento al seno per Francesca Cipriani

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2018 ha confessato a Pomeriggio Cinque di essere stata ricoverata in ospedale a causa di un ritocco al seno effettuato lo scorso anno.

La Cipriani, incalzata dalla conduttrice Barbara D’Urso, ha raccontato di aver fatto delle punture di acido ialuronico al seno che successivamente sono diventate delle cisti, anche abbastanza grandi.

Il racconto dell’intervento e il nuovo ritocchino



L’opinionista, sempre in diretta, ha ammesso di non sapere il motivo della formazione delle cisti: “forse ho fatto mettere troppo acido ialuronico o forse è stato un effetto collaterale”, ha affermato la Cipriani.

A seguito della mammografia si è sottoposta all’intervento per togliere le cisti e fare anche un nuovo ritocchino: “già che c’ero, visto che erano passati 10 anni, ho cambiato le protesi. Non ho fatto una nona, mi sono fermata all’ottava”, ha raccontato la Cipriani.

Niente ritocchi per un po’ di tempo

Ecco cosa è successo in ospedale a Francesca Cipriani. In molti nello studio le hanno chiesto di prestare maggiore attenzione alla sua salute e di andarci piano con gli interventi di chirurgia estetica. La Cipriani ha rassicurato tutti affermando che per un po’ di tempo non effettuerà ritocchi. Ci riuscirà?

(Foto: Mediaset.it)