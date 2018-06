Francesca Cipriani sul trono di Uomini e Donne?

L’ex pupa lancia un appello a Maria De Filippi. Francesca Cipriani non smette mai di stupire ed è sempre al centro del gossip e del trash televisivo.

L’appello di Francesca Cipriani

A far discutere questa volta è l’appello che Francesca Cipriani ha rivolto a Maria De Filippi. Riguarda una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Ma per quale motivo la bionda e formosa ragazza vorrebbe sedersi sul trono del salotto televisivo di Canale Cinque? Tutto è nato durante la sua esperienza nel reality L’Isola dei Famosi. In quel programma aveva stretto una sincera amicizia con Rosa Perrotta, ex Tronista che ha parlato in termini lusinghieri della sua esperienza a Uomini e Donne.

La Perrotta, infatti, nel talk sentimentale della De Filippi ha conosciuto il suo fidanzato, l’avvocato Pietro Tartaglione, e con lui ha iniziato una relazione. I due presto si sposeranno e sembrano entrambi felici, quindi tanto è bastato alla Cipriani per convincersi che a Uomini e Donne si possa incontrare l’anima gemella.

Cipriani chiama De Filippi: Risponderà?

Ed ecco che in queste ore è partito l’appello, simpatico e ingenuo come nel suo stile. La Cipriani si è rivolta proprio a Maria confidandole che “solo tu mi puoi aiutare”. L’ex pupa, infatti, vorrebbe trovare un fidanzato, iniziare una relazione stabile. E, magari, mettere su famiglia.

Negli ultimi anni il pubblico ha imparato a conoscere vari lati del carattere di Francesca. La sua mania per gli interventi al seno, il suo candore e la sua onestà a tratti irritante. Sono molti gli aspetti di una donna come la Cipriani che, pur non avendo nessun tipo di talento, è riuscita a ritagliarsi un piccolo spazio in televisione.

Sul web in molti sperano che possa diventare Tronista e mettersi in discussione in un programma come Uomini e Donne. E sarà curioso vedere quali uomini si metteranno in gioco per lei e se davvero troverà l’amore della sua vita. Anzi, in merito ai vari corteggiatori, sembra avere le idee abbastanza chiare. Li inviterà a presentarsi in studio con qualcosa da mangiare e non con le classiche rose.

Bimba svampita o vera donna?

Insomma, Francesca Cipriani anche in queste dichiarazioni mostra il suo lato un po’ da bimba svampita. Lasciando il dubbio ai telespettatori se “un po’ ci è o un po’ ci fa”. Forse proprio questo, è l’aspetto più interessante della sua variegata personalità, quel suo divertire con ironia il pubblico a casa.

Nella sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi è riuscita ad arrivare quarta, sfiorando di un soffio il podio. Il tutto nonostante lo scetticismo generale che c’era nei suoi confronti. Dunque a Maria De Filippi l’ardua sentenza. Sarà lei a decidere il futuro sentimentale e il suo ingresso a Uomini e Donne. Però di una cosa sono sicuri tutti: la Cipriani insieme alla simpatica Tina Cipollari formerebbe davvero una coppia trash unica nella storia della televisione italiana.

[Foto:www.bluewin.ch]