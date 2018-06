Gabriele Costanzo fa una dedica alla mamma Maria De Filippi

Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo, ha deciso di fare una dolce dedica a sua mamma tramite Instagram.

Gabriele Costanzo: un po’ di dolcezza per Maria

Il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo ha avuto un dolcissimo pensiero per sua mamma. Sul suo profilo Instagram, il ragazzo ha scritto “Perché noi siamo uno la forza dell’altro”. Il tutto, naturalmente, corredato da una bellissima fotografia, che ritrae Gabriele e Maria assieme e sorridenti. L’immagine nel giro di pochissime ore ha raccolto qualcosa come 7 mila like e tante condivisioni.

Maria ha speso tante belle parole per Gabriele

In passato De Filippi aveva lodato il figlio anche in alcune interviste televisive. Nella puntata de “L’intervista”, condotta da Maurizio Costanzo, Maria aveva descritto Gabriele come“Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. Sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”. D’altra parte nel corso degli anni i due hanno sempre dimostrato di avere un rapporto solido madre/figlio.

La loro storia

Gabriele non è il figlio biologico di Maria e Maurizio: i due lo adottarono quando lui era ancora un bambino. La loro è sempre stata una famiglia felice.

A lodare la loro famiglia sono sempre stati in molti: lo scatto postato da Gabriele è stato commentato anche da alcuni VIP come Simona Ventura, la ballerina Rossella Brescia e il cantante di Amici, Briga.

Insomma, l’immagine con relativa dedica che Gabriele Costanzo ha dedicato a mamma Maria ha scaldato i cuori di tanti fan. Ora non ci resta che vedere cosa riservi al ragazzo il futuro.

[foto: bitchyf.it]