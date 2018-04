Gerry Scotti su Fabrizio Frizzi: ‘sul lavoro ha ingoiato un paio di rospi’

Il ricordo di Gerry Scotty. La morte di Fabrizio Frizzi ha scosso non solo il pubblico della televisione, che da anni lo seguiva per il modo garbato e sorridente di condurre le sue trasmissioni, ma anche i colleghi del piccolo schermo. Tra questi c’è il conduttore Mediaset Gerry Scotti che, in occasione del funerale dell’amico e collega Frizzi, ne ha ricordato l’aspetto umano. Scotti è poi tornato a parlare di Frizzi in una intervista rilasciata al settimanale Chi, soffermandosi su altri aspetti poco noti al grande pubblico.

La Rai non ha sempre trattato bene Frizzi. Scotti ha ricordato come Frizzi non sia stato sempre trattato bene sul lavoro: “a Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute, qualche pecca nel meccanismo c’è stata e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi”.

Il conduttore Mediaset, pur non entrando nel merito delle difficoltà che a suo dire ha subìto Frizzi, ha aggiunto: “Meritava certamente di più, ma penso che le signore che mi hanno baciato al suo funerale abbiano capito più di tanti altri l’importanza e il privilegio di essere come lui”.

(Foto: www.notizie.it)