Gianluca Vacchi innamorato: ecco di chi

Gianluca Vacchi di nuovo innamorato? Questa volta il suo cuore potrebbe andare ad una modella e fashion blogger venezuelana. Ecco di chi si tratta.

Un amore di venezuelana

L’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, noto per le sue avventure sui social network, potrebbe essere nuovamente innamorato. L’imprenditore avrebbe intrapreso una relazione con una modella e fashion blogger venezuelana, anche lei molto presente sui social. Il suo nome è Sharon Francesca, volto popolare in Sudamerica, conosciuta da Vacchi a Miami. La notizia è stata riportato nelle “Chicche di gossip” della rivista “Chi”.

La foto su Instragam a Miami

I due hanno condiviso una foto su Instagram scattata proprio a Miami, la seconda città della Florida. Vacchi e Sharon Francesca appaiono sorridenti e in sella ad un brand cult degli anni sessanta quale è la Vespa.

Chi è Sharon Francesca

Dopo l’addio a Giorgia Gabriele e alla ventitreenne Ariadna Gutierrez, Miss Colombia nel 2014 e Miss Universo nel 2015, l’imprenditore noto per i suoi balletti su Instagram potrebbe quindi aver trovato di nuovo l’amore con Sharon Francesca. Di lei si sa che è una modella ed ha la passione per la moda e il giornalismo. Ecco chi dovrebbe essere la nuova fidanzata di cui Gianluca Vacchi è innamorato. A quando il ritorno in Italia?

(Foto: Cultura Colectiva Noticias)