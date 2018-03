Gianni Morandi fotografato da una fan in bagno

È proprio vero: i fan non ti lasciano in pace neanche in bagno. Gianni Morandi è una delle icone della musica pop italiana ed i suoi fan sono presenti ovunque, anche oltralpe. Sono talmente presenti da tampinarlo anche quando si ferma per una sosta nei bagni dell’autogrill mentre fa pipì. L’artista è stato colto di sorpresa da una 50enne, la signora Luisa, in bagno e la sua reazione, come è ovvio che sia, è stata quella di mandare a quel paese la donna.

Un gesto per il quale la fan non ha neanche chiesto scusa. La donna, oltre a non scusarsi con Morandi per averlo seguito e fotografato nel bagno degli uomini, ha pubblicato un post con in cui esprime la sua amarezza per il selfie negato dall’artista: “Ragazze, l’ho beccato in autogrill, l’ho chiamato e si è girato mi sono scusata e gli ho detto: sono una sua fan. Non ha voluto fare un selfie con me…”, ha scritto la signora Luisa.

Gianni Morandi ci ha riso sopra. In un post con allegata l’immagine ‘incriminata’ pubblicato sul suo profilo Facebook, l’artista ha confermato l’accaduto ed ha rassicurato i suoi fan: “1 marzo. Questa foto sta circolando sul web. Qualche giorno fa, nella toilette di un Autogrill, “Gianni!”, una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant’anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po’ invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All’inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata! Ci sono cose più gravi nella vita…”.

Sono molti i commenti delle fan che si complimentano con Gianni Morandi per la sua simpatia e pazienza.

(Foto: QuiBrescia)