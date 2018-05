Gigi Hadid e Zayn Malik di nuovo insieme?

Gigi Hadid e Zayn Malik sono stati una delle coppie più seguite ed amate dello star system mondiale. Alcuni indizi lasciano pensare ad un loro riavvicinamento.

Gigi Hadid e Zayn Malik sono tornati insieme?

La top model Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik, ex componente della band One Direction, sono stati avvistati insieme per la prima volta da quando è finita la loro storia. I due si sono lasciati a marzo scorso dopo due anni di relazione. La loro storia è stata una delle più seguite dello star system mondiale ed ora sembra ci sia la possibilità che tornino insieme.

Sono stati visti a Soho



Gigi Hadid e Zayn Malik sono stati visti a Soho, New York, e ad immortalarli c’è anche un video. Secondo gli ultimi rumors questo è solo l’ultimo indizio che indicherebbe un ritorno di fiamma tra i due. Infatti, soltanto una decina di giorni fa, Zayn è stato paparazzato mentre entrava nell’appartamento di Gigi, dal quale è uscito il giorno dopo. Inoltre, in occasione del suo compleanno, Gigi ha postato sul social la foto di un mazzo di rose rosse. Le avrà inviate Zayn Malik come prova del suo amore per Gigi Hadid, tornati di nuovo insieme?

(Foto: Fashion Jerseys)