Ecco un ritratto di Giorgia Rossi, giornalista sportiva Mediaset, da molti definita la nuova Diletta Leotta.

Giorgia Rossi la nuova Diletta Leotta?

Romana, 31 anni, giornalista sportiva: Giorgia Rossi è un nome di cui si discute molto in queste intense giornate del mondiale di calcio di Russia. In molti l’hanno paragonato a Diletta Leotta ma lei non ci sta: “La stimo ma io sono io”, ha detto la Rossi. Ha mosso i primi passi in televisione a soli 20 anni su Roma Tv, che ricorda come una importante palestra formativa, per poi passare a Sky, Rai Sport e infine a Mediaset.

Una lunga gavetta

Oggi è una delle giornaliste sportive più in vista del panorama televisivo e sono in molti a vederla come la rivelazione dei mondiali di Russia. In un’intervista a Io Donna, la giornalista Mediaset ha ricordato la sua lunga gavetta, iniziata a 19 anni: “mentre studiavo Giurisprudenza, il sabato sera, invece di andare in discoteca con gli amici, filavo a letto. La domenica mattina, infatti, dovevo svegliarmi presto per andare a seguire le partite di calcio minore per un giornale locale”.

Ecco chi è il suo fidanzato

La Rossi ha anche raccontato di essersi preparata molto in vista dei mondiali. Per la giornalista l’aspetto estetico è importante ma è il calcio che “deve essere protagonista, non io”, ha detto la Rossi. Il mondo del calcio è presente anche nella sua vita sentimentale. Nel 2013 ha avuto una storia con il giocatore della Juventus Miralem Pjanic ed oggi è fidanzata con il collega Mediaset Alessio Conti, inviato in Russia per i mondiali. Una vita, quella di Giorgia Rossi, la nuova Diletta Leotta, davvero votata al calcio.

(Foto: DiLei)