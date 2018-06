Giovanni Ciacci: ecco cosa ha detto su Caterina Balivo e il GF

L’esperto di moda Giovanni Ciacci ha rivelato cosa farà nella prossima stagione televisiva e cosa ha pensato quando ha saputo dell’addio di Caterina Balivo a Detto Fatto.

Ciacci resta a Detto Fatto e dice no al Grande Fratello

Giovanni Ciacci ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi in un’intervista a Panorama. Il costumista e consulente di immagine ha confermato la sua partecipazione alla prossima stagione televisiva di Detto Fatto. Il programma, in onda nella fascia pomeridiana di Rai 2, riprenderà a settembre dopo la pausa estiva.

Ciacci ha anche rivelato di aver detto no al Grande Fratello: “Mentre ero a Ballando con le stelle ho ricevuto qualunque tipo di proposta, anche da Mediaset: anzi, loro sono stati i primi ad avvicinarsi a me. Mi hanno chiesto di fare anche GF Vip 3”, ha affermato il costumista a Panorama.

Caterina Balivo lascia Detto Fatto

A lasciare Detto Fatto è invece la conduttrice Caterina Balivo che ieri ha chiuso la sua ultima puntata del programma non senza commuoversi. La Balivo sbarcherà su Rai 1 con un nuovo show pomeridiano e al suo posto dovrebbe arrivare Bianca Guaccero. Il nome del conduttore sarà svelato il 27 giugno alla presentazione dei palinsesti Rai.

L’amicizia con la Balivo

Ciacci ha salutato così l’addio definitivo di Caterina Balivo a Detto Fatto, dopo cinque anni di conduzione del programma: “Quando me l’ha comunicato, ho avuto un momento di smarrimento molto forte. Poi ho compreso la sua decisione e mi sono sentito quasi in dovere di restare a Detto Fatto. Mi spiace non lavorare più con lei ma sono convinto che le nostre strade professionali si riuniranno: siamo amici e ci vogliamo bene”.

(Foto: Bollicine Vip)