Giulia De Lellis a cuore aperto

Giulia De Lellis si apre al Corriere della Sera. Una lunga intervista alla bella Giulia fa emergere il suo lato tenero e la sua visione della bellezza.

Giulia De Lellis si confessa

In occasione della sfilata di LT Gold Standard Giulia De Lellis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’evento era stato organizzato dal suo amico Ludovico Torri a Carrara, nelle Cave Fantiscritti. In questa lunga chiacchierata la ragazza ha rivelato che sogna di diventare mamma, anche se non ha un fidanzato e la sua recente relazione con Andrea Damante l’ha profondamente ferita.

L’ex corteggiatrice del noto programma Uomini e Donne sogna di avere una vera famiglia e la nascita della sua nipotina, che adesso ha nove mesi, l’ha addolcita molto. La piccola ha portato molta allegria all’interno della sua famiglia e anche tra i parenti. Quindi questo resta il sogno della sua vita, che viene prima della carriera. Gli affetti sono la cosa più importante, il lavoro e la carriera si sistemano. Parole molto forti ma allo stesso tempo tenere contro coloro che costantemente la offendono sui social. Ha circa 2,7 milioni di followers e non chiede di piacere a tutti, di poter sopportare le critiche e i giudizi ma non le offese, soprattutto sulla nipotina. Prova anche tenerezza verso chi la insulta poichè non capiscono che a far del male non si sta meglio.

Il tema dei ritocchini

Un altro tema affrontato nell’intervista è quella dei ritocchini. La De Lellis ammette con sincerità di aver fatto qualche piccolo intervento alle labbra e al seno, ma nulla di esagerato o che abbia alterato di molto il suo aspetto fisico. Si tratta soltanto di qualche punturina che fa ogni 8 mesi, ma non vedremo mai su di lei delle labbra a canotto al seno esagerato. Del suo lavoro non parla anche se a breve uscirà la sua collezione di costumi da bagno. Sicuramente le sue fan saranno molto contente e i modelli andranno a ruba.

Non affronta nemmeno la fine della sua relazione con Andrea Damante che per lei è stata molto dolorosa, soprattutto perchè come causa della rottura ci potrebbe essere un tradimento. Damante tuttavia ha sempre smentito questa ipotesi e la stessa Giulia è stata piuttosto riservata nell’argomento, anche sui social. Proprio in questi giorni sul profilo instagram di Damante sarebbe spuntata una foto dei due insieme. potrebbe essere un ritorno di fiamma o una dichiarazione di pace.

