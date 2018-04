Giulia De Lellis e Andrea Damante avevano trovato l’amore all’interno del dating show di Uomini e Donne. Dopo due anni di convivenza scrivono la parola fine alla loro storia.

Una separazione all’improvviso

I loro fan, quelli che hanno seguito il percorso di Giulia De Lellis e Andrea Damante sin da Uomini e Donne, forse non se l’aspettavano che di punto in bianco i due si sarebbero lasciati. Dopo due anni di convivenza la De Lellis, con un video pubblicato nelle sue stories di Instagram, comunica ai suoi follower la brutta notizia.

De Lellis: “non siamo più fidanzati”

Giulia De Lellis va dritta al sodo e nel video dà subito la notizia della fine della storia con Andrea Damante: “non siamo più fidanzati, ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni, semplicemente perché la mia storia è iniziata in un programma meraviglioso (…) e per questo (…) mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione”.

Perché è finita?

La De Lellis non spiega i motivi che hanno spinto entrambi a chiudere il loro rapporto dopo due anni di convivenza. Nel video afferma di non volere elencare tutti i motivi perché, a suo dire, “i panni sporchi noi li abbiamo sempre lavati in casa ci tenevo a farvelo sapere perché molti di voi l’avevano già capito”. Non resta che prendere atto che Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati in attesa di ulteriori novità.

(Foto: BitchyF)