Giulia De Lellis, flirt in corso?

Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez. Potrebbe nascere una nuova storia d’amore tra due ex concorrenti del Grande Fratello.

Giulia De Lellis ha un flirt?

Non è uno scherzo la nuova “relazione” di Giulia De Lellis, anche se potrebbe sembrarlo. A far discutere in questi giorni sulla veridicità di quanto emerso vi sarebbe un erto avvicinamento amoroso tra Giulia de Lellis, la ex concorrente del Grande Fratello e ex del tronista Andrea Damante, e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Tra i sue, dopo la fine del reality, sarebbe nata un’intesa speciale, soprattutto dopo la fine delle loro storie.

Infatti Jeremias si trovava in una situazione di stallo tra la sua ex Sara Battisti e Aida Yespica. Giulia De Lellis aveva comunicato di essere tornata single proprio sui social, scrivendo che in poco tempo aveva dovuto farsene una ragione e che non voleva parlare dell’accaduto per non mettere in cattiva luce alcune persone. Tanto che da queste frasi emerge un ipotetico tradimento. La ragazza, decisa a ricominciare, si è tatuata, tra lo sterno, una rosa capovolta, simbolo di un amore finito e della rinascita. Il tatuaggio è stato realizzato da Manuel Vallicella, anche lui con un passato a Uomini e Donne, che, riferendosi a Giulia de Lellis, parla di una cara amica, ma soprattutto una bella persona, augurandole che il tatuaggio le porti la fortuna che merita.

Gli indizi

La notizia del nuovo flirt di Giulia De Lellis trova conferma in altri indizi. Infatti, i due sarebbero stati pizzicati più volte insieme anche se hanno tentato in tutti i modi di sfuggire dai paparazzi. La loro ultima uscita risaliva al periodo di dicembre, quando una volta usciti dalla casa avrebbero avuto un incontro a cui avrebbe partecipato tutta la famiglia Rodriguez e la De Lellis, accompagnata dall’ex Damante. La stessa Belen aveva accusato Giulia di aver scagliato le sue fan contro il fratello per avere più voti e vincere.

Da quanto è emerso pare che le tensioni si siano appianate e che la coppia viva ancora in segreto la relazione. Se fosse vero sarebbe un vero e proprio scoop per i giornali di gossip che avrebbero tanto per riempire le pagine dei rotocalchi. Per ora di certo si sa che non sono arrivate conferme da parte dei due, ma nemmeno smentite, quindi tutto sembrerebbe far capire che si tratti proprio di una vera storia d’amore. Nella scorsa puntata di Uomini e donne la stessa de Lellis si era commossa durante la scelta e alcune frasi, dette in maniera malinconica, si riferivano proprio al suo ex Damante.

