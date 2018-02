Gli auguri di Aurora per Michelle: ‘fiera di essere tua figlia’

Gli auguri di Aurora per mamma Michelle tutti in una foto. Aurora Ramazzotti ha postato una foto con dedica su Instagram per sua madre Michelle Hunziker. La foto ha un significato speciale perché Aurora l’ha pubblicata proprio nel giorno in cui sua madre si accingeva a salire sul palco dell’Ariston, per presentare, assieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, la prima puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Le fotografie comunicano più di mille parole e basta soltanto guardare questa immagine, in cui Aurora abbraccia sua madre, per capire che tra le due c’è un legame importante.

Una dedica speciale per l’avventura di Sanremo. Aurora ha voluto allegare anche una dedica alla foto: “La tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore…mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia. Qui con te in questo giorno speciale, love you”, ha scritto la primogenita della conduttrice svizzera. La foto è stata scattata dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Un Festival da record. La kermesse musicale italiana sta andando molto bene. Gli ascolti televisivi per la prima serata hanno premiato la direzione artistica di Claudio Baglioni e la conduzione di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino con 11 milioni 603mila spettatori e uno share del 52,1%, in crescita rispetto allo scorso anno di 229mila spettatori e di 1,73 punti.



(Foto: Gossip.it)