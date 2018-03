Gossip: Al Bano e Romina presto nonni?

Al Bano e Romina nonni per la prima volta? La storica coppia della canzone italiana non smette mai di far parlare di sé. Secondo un’indiscrezione lanciata da Barbara D’Urso nel corso della sua trasmissione Pomeriggio Cinque, Al Bano e Romina starebbero per diventare nonni. Il bebè in arrivo sarebbe quello della figlia Cristel, che aspetterebbe così il suo primogenito.

Cristel, sorella di Romina junior e Yari, è l’unica dei figli della celebre coppia ad essere sposata. Dalla famiglia ancora nessuna dichiarazione sebbene da diverso tempo circoli sul web la notizia della presunta gravidanza di Cristel Carrisi. I fan aspettano quindi la conferma ufficiale e chissà che la notizia non arrivi proprio da uno dei due nonni attraverso i loro profili social, soprattutto da quello molto attivo di Romina Power.

Le congratulazioni dei fan. Intanto sul web sono in molti a congratularsi con Al Bano e Romina per la lieta novella, in attesa che arrivi la conferma ufficiale. Cristel si è sposata con l’imprenditore croato Davor Luksic il 3 settembre del 2016 a Lecce. La terzogenita di Al Bano e Romina ha pronunciato il suo sì dopo essere arrivata in chiesa accompagnata dal papà in Apecar bianco. A fine cerimonia l’artista di Cellino San Marco ha intonato per la figlia l’Ave Maria.

(Foto: Attivo Tv)