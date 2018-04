Grande Fratello 2018: I primi concorrenti

Alle soglie dell’inizio del Grande Fratello 2018 ecco che escono i nomi dei concorrenti scelti tra le persone non vip. La quindicesima edizione del Grande Fratello vede già alcune indiscrezioni.

Grande Fratello 2018: Prime indiscrezioni

Infatti è tanta la curiosità intorno al Grande Fratello 2018 per conoscere chi sarà spiato nella casa più famosa d’Italia. Stando alle prime soffiate, tra i concorrenti spuntano i nomi di 3 ragazzi tra cui: Simone Coccia, Matteo Gentili e Luigi Mario Favoloso. Il primo è stato il famoso fidanzato dell’onorevole abruzzese del pd Stefania Pezzopane. Il secondo è l’ex fidanzato di Paola di Benedetto, che ha partecipato all’Isola dei Famosi. il terzo è l’ex fidanzato di Nina Moric. Insomma un parterre di ex fidanzati di persone famose che non è la prima volta che appaiono sul piccolo schermo.

Tra le donne invece spiccano due nomi che non sono poi così sconosciuti. Infatti vi sarà Camilla Lucchi, veronese, che già ha partecipato a Rich Kids, un programma di Rai Due sulle vite dei rampolli. Un altro nome noto è quello di Lucia Bramieri, nuora del famoso Gino. Un altro nome più o meno famoso è quello di Michael Terlizzi, figlio del famoso pugile. A rivelare questo è stato il padre che ha confermato la presenza del figlio nel cast del Grande Fratello.

Inizio Grande Fratello

Da lunedì 23 aprile si apriranno le porte del Grande Fratello 2018 e finalmente si sapranno anche i nomi degli antri concorrenti. Terminata l’Isola del famosi, Mediaset continua con questo altro reality che è ormai arrivato alla quindicesima edizione. Le due ultime precedenti, condotte da Ilary Blasi, hanno avuto un grande successo e i produttori sperano di ripetere anche con dei concorrenti più sconosciuti. La conduzione quest’anno è stata affidata alla regina di Mediaset, Barbara d’Urso, che di ascolti se ne intende e riesce a catturare sempre un grande pubblico, soprattutto appartenente a varie fasce di età. Una novità che è stata svelata dai produttori è che non vi saranno messe in onda 24 ore su 24 e mediaset extra non trasmetterà tutta la giornata integrale, ma ci saranno soltanto delle fasce orarie ben definite. Dalle due di notte, fino alle 10 del mattino la messa in onda verrà interrotta. Una notizia smentita dalla stessa d’Urso è stata quella di un ipotetico furto avvenuto nella Casa del Grande Fratello nei giorni precedenti, in cui si vociferava che fossero stati rubati anche gli elettrodomestici. Niente di più falso. La Casa è pronta e anche la conduttrice, per questa nuova avventura su cui punta molto Mediaset.

[Foto: reggionotizie.com]