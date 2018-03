Grande Fratello: ecco i nomi dei primi partecipanti

La quindicesima edizione del Grande Fratello partirà lunedì 23 aprile ed i concorrenti, scelti tra le persone comuni, dovranno rimanere chiusi nella casa più spiata d’Italia per un mese. A quanto pare, stanno già circolando sul web i primi nomi di coloro che dovrebbero entrare a far parte del cast del reality show, prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Barbara D’Urso.

Tornano ex concorrenti e volti noti per ridare luce al reality? Secondo quanto riporta il blog di Davide Maggio, la nuova edizione del Grande Fratello vedrebbe la partecipazione di “non solo vecchie glorie del programma ma anche alcuni ‘parenti di’ per aver maggiore attenzione mediatica dello show”. Una svolta che, secondo Davide Maggio, starebbe provocando più di un malumore: “un’operazione del genere intaccherebbe, da una parte, il GF Vip, e dall’altra ‘sporcherebbe’ quella tradizionale”. E allora quali sarebbero i nomi dei concorrenti che potrebbero entrare nella casa?

Tra le ipotesi, al momento il sito riporta alcuni nomi: Andrea Cerioli, ex concorrente GF 13 ed ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Ciardi, ex concorrente GF 10 e Uman Take Control, Guendalina Tavassi, ex concorrente GF 11 e Isola dei Famosi e Marco Cucolo, ex concorrente di Pechino Express 5.

(Fonte: www.davidemaggio.it)

(Foto: Caffeina Magazine)