Grande Fratello Nip contro versione Vip: scontro D’Urso-Blasi?

Problemi di cast per il Grande Fratello? Alberto Dandolo, nel suo articolo pubblicato per Dagospia, scrive di una possibile querelle che potrebbe accendersi tra le due conduttrici di punta Mediaset: Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Ormai manca poco al rientro al timone della casa più spiata d’Italia da parte di Barbara D’urso ma, qualcosa, sembra mettere in allerta il dietro le quinte del programma: “Gira voce che qualcuno sia preoccupato dell’arrivo di pseudovip nel reality e che questa ipotesi potrebbe usurare la versione con le star condotta da Ilary Blasi. Cosa ne penserà la Capitana?”, riporta Alberto Dandolo per Dagospia.

Mediaset ha già fatto sapere che non inserirà nel cast del Grande Fratello nomi di personaggi noti al fine di rispettare la versione del reality show composta da persone comuni. Quindi il pubblico non vedrà Guendalina Tavassi e Veronica Ciardi, già ex concorrenti della casa, o Zoe Cristofoli, modella? Neanche Ginevra Lambruschi, fashion blogger, o Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi? Tanto per citare alcuni nomi di personaggi noti di cui si vocifera in queste ultime settimane come possibili partecipanti vip al reality.

Intanto in questi giorni la redazione del Grande Fratello sta lavorando alla nuova edizione del programma. I casting per la ricerca di concorrenti sono aperti e sono realizzati in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni. Per saperne di più e partecipare, visitare il sito: www.grandefratello.mediaset.it

(Foto: Leggo)