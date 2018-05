Il ritorno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni torna in Italia dopo la nascita del piccolo Leo, avuto con il cantautore Fedez.

Chiara Ferragni torna a lavorare

Chiara Ferragni, come tutte le mamme del mondo, dopo una gravidanza torna al lavoro. Così la fashion blogger più famosa al mondo è tornata nel suo ufficio a Milano, nuovamente ristrutturato. Così la neo mamma, elegante e raffinata, ritrova i suoi spazi.

Dopo aver ricevuto la visita del padre si reca poi con Fedez per controllare i lavori della nuova casa. A documentare le sue giornate ci pensa lei stessa, che mostra tutto sui suoi profili social. Una vita condivisa con i suoi milioni di fan provenienti da tutto il mondo.

Vari impegni

Anche nella nuova veste di mamma continua a dividersi tra i suoi impegni professionali e il piccolo Leo, nato il 19 marzo scorso a Los Angeles. Sui social mostra anche la foto della sua nuova casa, bella e grande, molto luminosa e spiega che ancora servirà un mese per averla pronta. In estate ci saranno le nozze, già tanto attese. Dopo una giornata intensa si torna nel lussuoso albergo, dove i due convivono, per una cena.

Il suo debutto nuovo nella società lo decide proprio a Cannes in occasione della Mostra internazionale del Cinema, sfoggiando un abito in duchesse rosa, con uno spacco molto vertiginoso che lascia intravedere l’intimo in tinta. Anche in questo caso il giovane cantante, al suo fianco, è stato messo in ombra dalla compagna. Ha scelto un’occasione importante per tornare sotto i riflettori, indossando un abito da favola, come una Barbie moderna. Oserà tanto anche per il suo abito bianco. Per ora non vi sono indiscrezioni sull’evento che vedrà impegnati paparazzi di tutto il mondo.

Mamma non da sola

Chiara Ferragni è giunta in Italia insieme al piccolo Leo, per la prima volta nel Bel Paese. Ad atterrare anche un gran seguito di bagagli, circa 13 e una suite completamente dedicata al bambino e ai suoi giochi.

In agenda, oltre al matrimonio, vi è il mega concerto di Fedez a San Siro che si terrà i primi di giugno. La data del matrimonio non è stata ufficializzata, ma è arrivata la smentita del 31 agosto. Si terrà comunque in estate e con molta probabilità in Sicilia.

[Foto: www.brides.com]