Ilaria Macchia, ecco chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi

Tra Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia è amore vero. Nel percorso sentimentale del cantante, la sceneggiatrice è arrivata come un fulmine a ciel sereno che ha cambiato la sua vita.

Nuovo amore per Giuliano Sangiorgi

Da quando i due sono diventati una coppia, il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha trovato la serenità di un rapporto stabile. E presto diventerà anche papà.

La lieta notizia è stata diffusa pochi giorni fa dallo stesso Sangiorgi. A ridosso del tour estivo dei Negramaro nei migliori stadi italiani, il cantante ha voluto condividere sui social la sua gioia. L’artista ha pubblicato anche una foto. Nell’immagine si può vedere la copertina di un libro intitolato Niente panico – Come sopravvivere alla paternità. Si tratta di un testo che l’autore, Patrizio Cossa, ha dedicato ai papà.

Pure Ilaria ha voluto condividere sui social il suo entusiasmo. E l’ha fatto postando la foto di un altro libro, Favole al telefono, del grande Gianni Rodari. Un botta e risposta tra i due che ai fan è sembrato un modo carino e anche originale per manifestare la loro felicità.

Periodo d’oro

Per Sangiorgi si tratta di un periodo d’oro. Nel gennaio del 2018 è uscito il suo ultimo album con i Negramaro, Amore che torni. Si tratta di un disco che è riuscito a ottenere subito un enorme successo. La band qualche mese fa si era sciolta e la notizia aveva lasciato nello sconforto più totale i fan. Poi, per fortuna, il gruppo salentino ha deciso di ricompattarsi e di realizzare nuova musica.

Per quanto riguarda Ilaria, da anni svolge il suo lavoro di sceneggiatrice e scrittrice. Autrice di Ho visto un uomo a pezzi, romanzo pubblicato nel 2017 da Mondadori, la compagna di Sangiorgi non ama molto la visibilità e preferisce stare dietro le quinte. Sul suo profilo Instagram ci si può fare però un’idea del suo carattere osservando i suoi post, che riguardano libri e la fotografia, le sue due grandi passioni.

Complicità tra i due

Il loro è un rapporto basato sulla complicità. Infatti, in una recente intervista pubblicata su Vanity Fair, il cantante dei Negramaro si è lasciato scappare qualche indiscrezione sul loro tipo di relazione. “Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci”. La dimostrazione di un rispetto profondo. Ma anche la consapevolezza di lasciare al partner i suoi spazi.

Perché per Giuliano Sangiorgi l’amore non è qualcosa che va dimostrato per forza, seguendo una sorta di “copione”. Ma si deve vivere quotidianamente e senza imposizioni. Pure la scelta di avere un bambino è arrivata in modo sereno. Quasi una conseguenza del loro modo di intendere la relazione amorosa.

Adesso alla coppia non resta che pensare al nome del nascituro. E i fan si sono già scatenati dando loro dei preziosi consigli sia su Instagram che su Facebook. E mentre i Negramaro si esibiscono nel loro tour, quella di Sangiorgi sarà davvero un’estate da ricordare.

