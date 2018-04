In Puglia è tempo d’estate con Belen e la Seredova

In Puglia, dopo Belen Rodriguez, arriva anche Alena Seredova, l’ex moglie di Gigi Buffon.

La Puglia meta delle showgirl

Alena Seredova ha trascorso il fine settimana a Borgo Egnazia, Fasano, con il nuovo compagno e i figli. Le temperature estive hanno anticipato l’arrivo dei vip in terra di Puglia. In queste zone ci sono antiche masserie convertite in residenze alberghiere con tutti i comfort. Qui trascorrono le loro vacanze personaggi di spicco del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica e dell’impresa.

Alena Seredova pubblica gli scatti su Facebook

L’ex moglie del portiere della Juventus Gigi Buffon ha immortalato la sua vacanza con alcuni scatti pubblicati anche sui profili social Instragram e Facebook. La Seredova ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in compagnia del fidanzato e dei suoi figli. Il nuovo amore della showgirl è Alessandro Nassi. In una di questi immagini la Seredova è in sella ad una bici che trasporta una cassetta di patate.

Belen Rodriguez veste l’intimo in Puglia

Solo qualche giorno prima un’altra showgirl, l’argentina Belen Rodriguez, aveva pubblicato una foto del servizio fotografico realizzato per un’azienda di biancheria intima. È proprio il caso di dire che in Puglia è tempo d’estate con gli scatti di Belen e la Seredova.

(Foto: profilo Instagram Alena Seredova)