Isola dei Famosi: Eva Henger contro Daniele Bossari

Continua la brutta storia del canna-gate. Il botta e risposta tra Daniele Bossari e Eva Henger durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non è passato inosservato, soprattutto sui social. Nel corso della puntata di lunedì è riemerso il tema del canna-gate e Bossari, dopo le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi, ha posto una domanda alla Henger: “Non giudico…ma mi viene spontanea la domanda. Eva dove vuoi arrivare? mi spiego, perché si parla di regolamento è importante chiarire”. L’ex naufraga, presente in studio, ha risposto: “A me interessa la verità. La verità l’ho detta e si è capita qual è. Se Francesco avesse detto di aver sbagliato sarebbe già finito tutto. Finché mi chiederanno se è vero io risponderò di sì perché sono una persona vera e sincera”.

L’insinuazione sul presunto auricolare. Sul web è partita la gara delle fazioni e sul profilo Instagram della Henger un utente ha scritto il seguente messaggio: “Ma dove vuoi arrivare? Ha ragione Daniele”. L’ex attrice pornografica ha risposto alzando il tiro e lanciando l’insinuazione su chi ci sia dietro l’opinionista: “Daniele o l’auricolare che ha nell’orecchio?”. Secondo l’ex naufraga c’è qualcuno dietro l’intervento di Bossari che vuole chiudere il canna-gate. Non resta che attendere la prossima puntata per saperne di più.

