Jeremias Rodriguez prossimo tronista di Uomini e Donne? Il fratello di Belen potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e Donne. A quanto pare sembra essere proprio lui a confermare gli ultimi rumors che lo vedrebbero in cerca dell’anima gemella nel programma di Maria De Filippi. L’argentino ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del viaggio in treno verso Roma e poi quella che sembra ritralo nei camerini del programma.

A quando l’investitura a tronista? Il web dà già per certo la sua partecipazione al dating show della De Filippi ma, al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Jeremias. La redazione non ha pubblicato ancora alcuna comunicazione in merito. Non resta quindi che attendere gli eventuali sviluppi per sapere se il fratello di Belen farà il suo ingresso a Uomini e Donne come prossimo tronista.

Chi è Jeremias Rodriguez? E’ nato l’11 novembre del 1989 a Buenos Aires ed è stato l’ultimo della famiglia Rodriguez ad arrivare in Italia dall’Argentina. Nel suo Paese ha lasciato la sua ragazza ed ora si dichiara single, sebbene per alcuni abbia una storia con Aida Yespica, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

(Foto: iltempo.it)