Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo innamorati

Nonostante siano poco più che ventenni, i cantanti Justin Bieber e Selena Gomez sono perennemente seguiti dai paparazzi di mezzo mondo. Le due star da tempo vivono una storia d’amore travagliata che li ha visti prendersi e mollarsi un’infinità di volte, tra continui alti e bassi.

I ragazzi sembra che abbiano messo da parte, almeno per ora, tutte le divergenze e abbiano deciso di provare a darsi un’altra chance. Il tutto è cominciato al matrimonio del padre di Justin, Jeremy: il cantante, infatti, era presente alla cerimonia e al suo fianco in veste di testimone dello sposo e ha voluto proprio Selena, che è parsa a suo agio tra i famigliari di Bieber. I due hanno poi continuato la loro vacanza in Giamaica e i paparazzi pare che non abbiano fatto altro che seguirli, per potergli rubare uno scatto privato.

Lo stesso ha fatto una cugina del cantante di “Baby”, che ha postato un selfie sul suo profilo Instagram: sullo sfondo dell’immagine si possono chiaramente distinguere Justin e Selena in un momento di dolcezza.

I due ragazzi potrebbero essersi finalmente ritrovati, dopo tanto tempo passato da separati: che sia veramente la volta buona per la loro storia? Questo potrà dircelo solamente il tempo, per ora i fan saranno comunque felici di sapere che i loro beniamini stanno letteralmente vivendo un amore da favola, di quelli che si vedono solo nei film. Chissà che un giorno non li vedremo sull’altare a pronunciare il fatidico “sì”.

[fonti articolo: tio.ch, diregiovani.it, mtv.it]

[foto: diregiovani.it]