La dichiarazione d’amore per Hailey Baldwin da parte di Justin Bieber. Sembra proprio che il cantante voglia fare sul serio con la sua fidanzata, la bellissima Hailey Baldwin.

Justin Bieber si sposa

Justin Bieber, infatti, le ha regalato un costoso anello e le ha chiesto di sposarlo. Una notizia che ha fatto il giro del web e che, in queste ore, sta mandando in visibilio i fan.

La proposta di matrimonio è stata fatta davanti a dei testimoni che poi hanno raccontato quanto accaduto. Bieber e la Baldwin erano in vacanza in un resort alle Bahamas e, durante una lezione di salsa, lo staff del cantante ha chiesto ai presenti di spegnere i cellulari. Justin si è poi inginocchiato ai piedi della sua fidanzata e, con tanto di anello, le ha fatto la meravigliosa proposta.

La reazione di Hailey è stata immediata e commovente. Con le lacrime agli occhi, la modella ha subito accettato l’impegno di convolare a nozze con lui. La notizia si è prontamente diffusa sul web ed è stato il sito TMZ a realizzare lo scoop.

Reali intenzioni

Con questo gesto Bieber sembra aver sdoganato qualsiasi dubbio sulle sue reali intenzioni con la Baldwin. I due si conoscono ormai da tempo. Justin vuole davvero archiviare il suo passato sentimentale, le accuse di paternità ricevute da alcune donne. Vuole concentrarsi solo sulla sua nuova relazione.

D’altronde, qualche settimana fa, una fonte anonima vicino alla coppia aveva rivelato al settimanale People che Justin non era mai stato così felice. E che il ragazzo non vedeva l’ora di chiedere la mano di Hailey. In queste ore i due piccioncini non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Tranne i genitori di Bieber che, sui social, non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo e hanno scritto vari post in merito.

La famiglia Baldwin è una delle più potenti di Hollywood. Il papà di Hailey è l’attore Stephen, fratello di Alec, famoso per aver recitato in numerosi film da protagonista. C’è da dire che i suoceri di Justin non hanno nascosto la loro simpatia per il cantante. Però adesso bisogna capire come reagiranno alla notizia dell’imminente matrimonio.

Bieber non tornerà mai più con Selena Gomez, nonostante alcuni fan ancora credevano in una loro riappacificazione. Ma nelle ultime settimane il cantante e la modella sono stati fotografati a Miami e a New York e hanno trascorso insieme ogni momento libero, lanciando un segnale importante sulla validità del loro rapporto.

Dopo l’uscita di Purpose (2015) sono trascorsi tre anni dalla realizzazione del suo ultimo album, ma Bieber adesso è concentrato a stabilizzare la sua vita sentimentale piuttosto che produrre altra musica. Chissà che non sia proprio Hailey a ispirargli nuove canzoni.