Kanye West e Kim Kardashian danno il benvenuto alla nuova figlia

È nata: la sorellina di North e Saint West è finalmente nata. A darne la notizia sono stati papà Kanye e mamma Kim, che tramite un comunicato hanno dichiarato “Io e Kanye siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bellissima bambina. Siamo incredibilmente grati alla nostra madre surrogata che ha reso realtà i nostri sogni con il più grande regalo che ci potesse fare. North e Saint sono emozionatissimi di accogliere la loro sorellina”.

Il rapper e la starlette televisiva hanno dunque accolto la terza figlia, nata a Los Angeles il 15 Gennaio. La scelta della madre surrogata è legata ad alcuni problemi di salute di Kim: la giovane, infatti, soffre di placenta accreta, una condizione che rende le gravidanze estremamente rischiose. A causa di ciò, Kardashian in alcune interviste è arrivata a dichiarare addirittura di aver odiato il periodo delle gravidanze.

Ciò nonostante, durante una delle ultime puntate del suo show, Kim ha detto a telecamere accese “È frustrante non avere il mio bambino nella pancia. È la dinamica a essere strana. Vado a tutti gli appuntamenti dal dottore e provo a essere presente, ma, quando non sei tu a essere incinta, devi provare a fare di tutto per essere presente nelle loro vite ed è un equilibrio davvero sottile”.

Dopo i numerosi problemi che ha dovuto affrontare la coppia (Kanye era stato ricoverato per un presunto esaurimento nervoso, mentre Kim era stata derubata a Parigi), l’arrivo di una nuova bambina è davvero una ventata d’aria fresca. Speriamo che i novelli genitori possano godersi al meglio questo felice momento.

