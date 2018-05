Katia Ricciarelli: ecco il messaggio per Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è stata ospite di Domenica In ed ha voluto inviare un messaggio al suo ex marito, Pippo Baudo. La soprano ha sorpreso tutti per quanto ha detto, parole di affetto e stima per un uomo importante, che ha segnato in positivo la sua vita privata e professionale.

Katia Ricciarelli: “Baudo mi ha insegnato i tempi televisivi’

La soprano, ospite di Domenica In, su Raiuno, ha voluto inviare un messaggio di stima e affetto all’ex marito, Pippo Baudo: “Siamo in Rai, una sede adattissima per dire quello che devo dire. Il mio ex marito è un grandissimo professionista. Lui mi ha insegnato una cosa: quando vai in tv cerca di avere i tempi”. Parole che riflettono quanto sia stato importante il legame con lo storico conduttore della Rai.

Il matrimonio con Baudo “un’esperienza bellissima”

Cristina Parodi ha mostrato alla soprano le immagini del matrimonio con Baudo celebrato il 18 gennaio del 1986. I due sono stati sposati per diciotto anni e si sono separati nel 2004, per poi divorziare due anni dopo. Il matrimonio ha lasciato un segno indelebile nel vissuto della Ricciarelli: “è stata un’esperienza bellissima”, ha detto l’artista veneta.

A quando una reunion tra Baudo e Ricciarelli?

Certo non dispiacerebbe al pubblico rivedere Pippo Baudo e Katia Ricciarelli ancora una volta insieme in televisione. Baudo, quando è stato ospite de ‘l’intervista’ di Costanzo, lo scorso febbraio, ha parlato dei suoi grandi amori: “Ho avuto dei grandi amori: Angela Lippi, la madre di Tiziana mia figlia, Alida Chelli che è stata una donna importante veramente (…) e poi Katia Ricciarelli con la quale ho avuto un matrimonio durato molti anni. Con Katia non ci sentiamo più”.

Chissà se Katia Ricciarelli con il messaggio inviato a Pippo Baudo dallo studio di Domenica In non cambi qualcosa.

(Foto: Cronaca Social)