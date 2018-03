Katy Perry: morta la suora che le diede della strega

Katy Perry è una delle pop star più famose e amate di tutto il mondo. Da circa un decennio, la cantante californiana scala le classifiche di tutto il mondo grazie alle sue hit. La sua vita, raccontata così, sembrerebbe una vera e propria favola, ma non tutti la amano, anzi.

Tra le persone che non si definiscono fan di Katy, figurano un gruppo di suore dell’ordine del cuore di Maria. Per capire il perché di questo astio nei confronti della cantante, bisogna fare un salto indietro al 2015: la cantante avrebbe voluto comprare un ex convento -il los feliz-, regolarmente messo in vendita, per la cifra record di 14,5 milioni di dollari. Le suore hanno cercato di fare tutto il possibile pur di bloccare l’acquisto dell’immobile, spingendosi un po’ troppo in là. Una di loro, Rose Catherine Holzman, infatti, durante un’intervista rilasciata al Daily Mail, definì la popstar “Una strega, perché sei stata a Salem”.

Fortemente scossa e irritata per le parole dette da suor Rose, Katy ha dunque deciso di citare in giudizio le suore, vincendo per di più la causa (dovrebbero risarcirla di circa 10 milioni di dollari).

In seguito al feroce attacco ai danni dell’artista, la suora avrebbe poi abbassato i toni, dicendole “Katy Perry, per favore, fermati. Questa cosa non sta facendo bene a nessuno. Non sta facendo altro che ferire tanta gente!”.

Il colpo di scena finale è arrivato quando, lo scorso venerdì la stessa suor Rose è morta in aula, per cause ancora sconosciute. Si attendono ora nuove notizie, per poter comprendere quale sia stata la ragione della morte della donna.

