Kim Kardashian posta su Instagram una foto di nudo integrale in cui è completamente avvolta dal gesso.

Kim Kardashian senza veli per il calco del suo corpo

La star dei reality ha postato su Instagram una foto di nudo integrale in cui è avvolta di gesso. Perché? A spiegarlo è la stessa Kim Kardashian: “Hanno fatto il calco del mio corpo per fare una bottiglia di profumo”.

Un profumo su misura

La starlette vuole presentare al pubblico il suo ultimo profumo in un flaconcino che abbia le sembianze del suo fisico. Per tale motivo si è fatta ricoprire il corpo di gesso al fine di rendere il recipiente identico alle fattezze del suo corpo. La nuova essenza porta il suo nome: KKW Body.

Uno scatto da milioni di like

Lo scatto ha raggiunto in poche ore oltre due milioni di like su Instagram (sul social è seguita da oltre cento milioni di seguaci). Se i like per Kim Kardashian nuda per realizzare il suo profumo si dovessero trasformare anche in compratori, l’incasso sarà sicuramente positivo.

(Foto: Pinterest)