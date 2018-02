La protagonista di Stranger Things ha trovato un fidanzato

Millie Bobby Brown, conosciuta nel serial Stranger Things grazie al ruolo di Undici, ha trovato l’amore, e sui social network ha ufficializzato, con tanto di scatto romantico, la sua storia con Jacob Sartorius, cantate e star del web molto conosciuta negli Stati Uniti.

Il loro amore è nato lontano dal set ma si è consolidato negli ultimi mesi, per poi ottenere la definitiva conferma quando la stessa Millie, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto in cui si può ammirarla insieme al suo nuovo partner in inequivocabili atteggiamenti romantici.

Una notizia che ha fatto contenti milioni di fan della Brown ma forse meno quelli di Stranger Things, la famosa serie televisiva ambientata negli anni Ottanta di cui lei è una delle protagoniste. In tanti, infatti, speravano in una sua love story con Finn Wolfhard, collega e amico conosciuto sul set della saga ideata dai Duffer Brothers che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo.

Durante la lavorazione della prima stagione di Stranger Things tra Millie e Finn c’è stato anche un bacio. Ed è la stessa attrice a ricordare quella esperienza citandola in una recente intervista su Variety: “E’ stato strano baciarsi davanti a più di duecento persone”. Ma, in questo caso, galeotto non fu il bacio perché, tra lei e Finn, al di fuori del set non è scaturito un sentimento tanto forte da favorire l’inizio di una relazione.

Una relazione nata dunque solo nella mente dei fan che hanno fantasticato su una possibile storia tra i due. E mentre la Brown si prepara per girare i nuovi episodi di Stranger Things, che saranno trasmessi solo nel 2019 su Netflix, si dedica al suo nuovo fidanzato, questo Jacob Sartorius che, se in Italia è praticamente uno sconosciuto, negli States è una vera celebrità, con nove milioni di follower tra Instagram e Twitter.

Autore di un EP di successo come “The Last Text”, Sartorius si è messo in mostra soprattutto sul web e con app come musical.ly, dove realizza video che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Cresciuto in una famiglia povera, Jacob è stato adottato da due genitori che l’hanno accudito in tutti questi anni, oltre a permettergli di dedicarsi alla sua passione per la musica e i contenuti web.

Sembra proprio che la Brown abbia trovato un ragazzo davvero in gamba e, se la loro sarà una relazione lunga, solo il tempo potrà deciderlo. Con buona pace dei fan di Stranger Things, che speravano in un fidanzamento tra lei e Wolfhard. Ma potranno sempre rivederla nei panni di Undici, anzi, in questa serie, ci saranno ulteriori sviluppi sul suo rapporto con Mike, il personaggio interpretato dallo stesso Wolfhard. Insomma, almeno nella fantasia, forse la loro love story proseguirà.

[Foto: etcanada.com]