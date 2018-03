La top Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik si sono lasciati

Per 2 anni la top model Gigi Hadid e il cantante, nonché ex membro degli One Direction, Zayn Malik sono stati una delle coppie più seguite e amate dello star system internazionale: secondo alcune indiscrezioni lanciate dal giornale inglese Sun, però, i due si sarebbero detti addio i primi giorni di Marzo.

Che Zyan e Gigi non siano più una coppia è stato confermato, in questi giorni, dai diretti interessati in due post su Facebook. Il cantante ha scritto sul proprio profilo “Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica. Sono grato ai nostri fan per rispettare questa decisione difficile e la nostra privacy. Vi vogliamo bene”.

La top model ha invece postato un messaggio accorato rivolto al suo ex compagno. Gigi ha scritto “Sarò eternamente grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà”.

Quanto postato da entrambi dimostra che, nonostante la relazione di coppia sia finita, l’affetto non se ne sia affatto andato. Che questo allontanamento sia solo temporaneo? Questo non c’è dato saperlo, d’altra parte come ha anche scritto Gigi “quello che è destino debba accadere accadrà”.

[fonti articolo: ilsussidiario.net, quotidiano.net, ilmessaggero.it]

