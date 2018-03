La top model Heidi Klum ha un nuovo fidanzato

Un chitarrista per Heidi Klum. La top model Heidi Klum (44 anni) è stata fotografata insieme al suo nuovo fidanzato, il musicista tedesco Tom Kaulitz (28 anni), che assieme al fratello gemello Bill ha dato vita nel 2001 al gruppo Tokyo Hotel. Come racconta il tabloid inglese Daily Mail, la coppia è stata fotografata nel corso di una pausa del programma America’s Got Talent, al quale la top model partecipa in qualità di giudice. Sembra che i due si siano conosciuti grazie a questo talent.

Il matrimonio con Seal, i figli e poi il divorzio. La modella è stata sposata dal 2005 al 2012 con il cantante Seal, dal quale ha avuto tre figli: Henry, Johan e Lou. Dal 2012 al 2014 ha intrapreso una relazione con Martin Kristen, la sua guardia del corpo. A inizio 2014 si conclude il loro legame sentimentale e lavorativo e la modella intraprende una storia con il mercante d’arte Vito Schnabel, conclusasi nel 2017. Al momento è impegnata in televisione sia nel cast di Germany Next Top Model che nel programma America’s Got Talent.

Il successo della supermodella tedesca è arrivato nel 1999, quando le è stato offerto un contratto da Angelo per Victoria’s Secret, con cui ha lavorato per oltre dieci anni.

