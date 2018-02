Lady Gaga annulla ultime dieci tappe: ‘sono devastata da forti dolori’

Lady Gaga ha annullato le ultime tappe del suo tour. La popstar americana ha annullato le ultime dieci date europee del Joanne World Tour. Il motivo risiede nella fibromialgia che da diversi mesi la affligge: “Sono devastata da forti dolori, non so come descriverlo”, ha scritto su Twitter Lady Gaga. D’accordo con il suo staff e l’equipe medica, l’artista ha deciso di fermarsi per dare modo al suo corpo di riprendersi: “Devo annullare le ultime dieci tappe della tournée, mi dispiace tantissimo ma ho bisogno di mettere la salute al primo posto”.

Ecco le città in cui non si esibirà. Saltano così tappe importanti come Londra, Manchester, Zurigo, Colonia, Stoccolma, Copenaghen, Parigi e Berlino. Nella capitale tedesca Lady Gaga avrebbe dovuto chiudere il tour 23 febbraio. L’artista ha voluto comunque rassicurare i suoi fan promettendo loro di tornare nelle loro città: “Amo questo show più di qualsiasi altra cosa. E amo voi, ma non dipende da me”. Lady Gaga ha rivelato di soffrire di fibromialgia il 13 settembre del 2017, al Toronto Film Festival.

Che così la fibromialgia? È una malattia cronica che causa dolore muscoloscheletrico e colpisce approssimativamente 1.5-2 milioni di italiani: “Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore)“. Per saperne di più: sindromefibromialgica.it

