Londra, offerta di lavoro “reale”: cercasi communications assistant per Meghan e Harry

AAA cercasi assistente reale per Meghan Markle e il principe Harry. L’offerta di lavoro arriva da Buckingham Palace dove stanno cercando un’assistente personale per Meghan Markle e il principe Harry. La coppia è alla ricerca di un’assistente che si occupi per un anno delle loro esigenze comunicative. Non è il primo annuncio che viene reso noto dai Windsor: lo scorso anno, sul sito della Casa Reale, è stata pubblicata l’inserzione volta alla ricerca di un aiuto cuoco.

Sono arrivati migliaia di curriculum e l’annuncio è stato chiuso. L’inserzione è comparsa nel penultimo weekend di gennaio sul profilo Linkedin “The Royal Household”. Il principe e la sua fidanzata cercano una persona da assumere come assistente personale e addetto alla comunicazione da aprile 2018 ad aprile 2019. Sono arrivati migliaia di curriculum e l’annuncio è stato già chiuso. Agli aspiranti assistenti viene prospettata la possibilità di fare un’esperienza eccezionale per la Casa Reale all’interno del team che si occupa della comunicazione.

I requisiti? Ai candidati sono richieste capacità di tipo organizzativo e comunicativo, come ad esempio: l’organizzazione e la copertura dei vari impegni di palazzo e la produzione di contenuti da pubblicare su varie piattaforme (annunci stampa, briefing per media, aggiornamenti sui social media e articoli di approfondimento).

L’annuncio

(Foto: SHEmazing!)