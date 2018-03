Loredana Lecciso: ‘Ad Al Bano voglio bene ma ora amo più me stessa’

Loredana Leccio e i sentimenti per Al Bano. Ospite di Domenica Live, il programma di Barbara D’Urso, la Lecciso ha parlato di cosa è successo tra lei e Al Bano che, al momento, si trova in Germania con Romina Power per impegni di Tournée. Oltre ad aver ammesso di essere stata a Pavia per un paio di mesi durante le scorse festività natalizie, per svolgere “qualcosa di personale” e perché lì ha degli affetti familiari, ha raccontato di come si sente ora e del suo legame con l’artista di Cellino San Marco.

Un momento di solitudine. La Lecciso è rientrata in Puglia e continua ad affrontare un momento non facile: “è un periodo per me di riflessione, di piacevole solitudine. Ognuno di noi ogni tanto ha bisogno di fare i conti con se stesso, io sto analizzando un po’ tutto, mantenendo fermi dei punti, i miei affetti rimangono immutati, i miei figli, la mia famiglia, Al Bano e tutte le persone a cui voglio bene”, ha ammesso a Barbara D’Urso.

Il rapporto con Al Bano. Alla domanda della conduttrice su cosa stia accadendo tra lei e il suo compagno, Loredana Lecciso ha risposto: “Con Al Bano condividiamo l’obiettivo della nostra vita che sono i nostri figli (…) Noi ci vogliamo molto bene, siamo un’unica cosa e abbiamo come obiettivo portare a termine la nostra missione di genitori”.

Al Bano è come un amico? Detto questo la D’Urso incalza ancora la showgirl e le chiede esplicitamente se lei e Al Bano torneranno insieme: “Che domanda… il mio problema è stabilire o mantenere quel rapporto bellissimo di grande rispetto e amicizia, e di grandi valori”, ha affermato la showgirl. Quando la D’Urso le chiede cosa prova per Al Bano, lei risponde: “Io voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento amo di più me stessa, prevale un sentimento forte, voglio un gran bene ad Al Bano e sarò sempre grata a lui”. Insomma, per ora, sembra proprio che i due non torneranno assieme e chissà cosa riservi loro il futuro.

(Foto: Il Tempo)