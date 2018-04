Loredana Lecciso: ecco perché è andata via da Cellino

Loredana Lecciso racconta al settimanale Chi il momento di crisi che sta vivendo con Al Bano, dopo il botta e risposta telefonico dei due in televisione di pochi giorni fa: “Il fatto che Al Bano dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista, anche il numero “6” se lo vedi al contrario è un “9”, con questo non dico che la colpa sia esclusivamente di Romina. Comunque credo alla sua buona fede, probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina, se avesse pensato che tutto ciò avrebbe potuto ferirmi l’avrebbe arginata”.

Ecco perché ha lasciato Cellino San Marco. La Lecciso spiega poi il motivo che l’ha spinta a lasciare Cellino San Marco prima di Natale: “dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello”. Una partenza che ha creato non pochi problemi e malintesi, secondo la showgirl: “Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Al Bano, ma ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di restare lì”.

La causa della sua partenza, quindi, è tutt’altra, sebbene la presenza di Romina abbia influito non poco nella crisi con Al Bano: “Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita (…) Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Al Bano, secondo me lancia un messaggio sbagliato”. E parla poi del suo sogno, a quanto pare per ora infranto, di formare un grande famiglia allargata “ma ora ho capito che c’erano delle resistenze”. Il futuro? Per ora il suo desiderio è recuperare “un rapporto di stima con Al Bano e Romina”.

(Foto: Il Sussidiario.net)