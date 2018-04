Loredana Lecciso: la verità di Al Bano sul matrimonio della figlia Cristel

Non passa giorno che non si parli in televisione e sui giornali delle vicende legate ad Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. L’artista di Cellino ha deciso di dire basta a tutto questo con una lunga chiacchierata telefonica con Roberto Alessi, pubblicata su Libero Quotidiano.

Al Bano si confida con l’amico Roberto Alessi

Al Bano ha chiamato da Mosca il suo amico e giornalista Roberto Alessi per parlare, sfogarsi di quanto accaduto in queste ultime settimane. Da quando la sua storia con Loredana Lecciso è finita non passa giorno o settimana che il suo nome, quello di Romina o dell’ex compagna, non siano pronunciati in uno dei vari salotti televisivi o riviste di gossip.

Lo sfogo di Al Bano: “non ne posso più”

Il leone di Cellino San Marco ha confidato ad Alessi di non poterne più di tutto questo clamore mediatico sulle sue vicende personali: “mi stanno massacrando, non c’è rispetto, sto guardando la tv e vedo gente che parla di me, della mia famiglia, di Loredana, dei nostri figli, e non sanno nemmeno chi sono, mai visti, mai sentiti”, ha detto Al Bano ad Alessi.

I “maledetti social” e l’invito a Loredana Lecciso

In merito alla foto postata da Romina pochi giorni fa su Instagram, Al Bano ha confidato ad Alessi di non sapere neanche cosa siano i social, arrivando persino a maledirli. Il cantante è tornato anche sulla storia del mancato invito a Loredana Lecciso al matrimonio della figlia Cristel Carrisi. Al Bano ha affermato di aver consegnato all’ex compagna l’invito al matrimonio della figlia ma la Lecciso ha deciso di non presentarsi. E’ questa, quindi, la verità di Al Bano sulla mancata partecipazione di Loredana Lecciso al matrimonio della figlia Cristel.

