Loredana Lecciso, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha fornito il suo punto di vista sulla fine della storia con Al Bano.

Loredana Lecciso: “Romina una sorella un po’ invadente”

La conduttrice di Domenica live, Barbara D’Urso, ha accolto nel suo studio la ormai ex compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, pronta a fornire la sua versione dopo quella data dall’artista di Cellino San Marco pochi giorni fa in televisione. La showgirl ha definito Romina Power “una sorella un po’ invadente” per poi spiegare di essere a Domenica Live “non per attribuire delle colpe a nessuno”.

Loredana Lecciso protetta dai figli

La Lecciso ha confidato alla conduttrice di essersi rifugiata nell’affetto dei figli: “in questo momento così complicato sono molto concentrata sui miei figli che mi stanno regalando emozioni bellissime, è come se fosse scattato in loro un senso di protezione. Questo è un momento di fragilità sia per me sia per Al Bano e quindi dobbiamo cercare di affrontarlo con il massimo della calma e della razionalità”.

Le colpe appartengono a entrambi

Secondo l’ex compagna di Al bano le colpe sulla rottura della loro storia sono da ricercarsi da entrambe le parti: “Noi ci siamo lasciati, ma le colpe appartengono a entrambi. Lui mi ha attribuito colpe gravi che hanno causato il nostro addio, ma io non ne conosco. Anzi, invito Al Bano a dire pubblicamente a cosa si riferisse”, ha detto Loredana.

Al Bano e Romina una reunion non solo professionale?

Poi ripercorre il motivo che ha creato scompiglio nella loro relazione, quando Al Bano e Romina sono tornati ad esibirsi insieme sul palco, dopo tantissimi anni: “Tutti abbiamo visto questa reunion artistica di Al Bano e Romina, io l’ho accettata e l’ho visto come un’evoluzione del loro rapporto. A un certo punto però si è oltrepassato il limite lavorativo, non da parte di Al Bano. Romina è andata oltre con alcune esternazioni che non riguardavano più l’aspetto professionale. Lì è come se fossero stati lesi i miei sentimenti. Al Bano non ha dato peso a questo mio malessere, se lo avesse fatto sarebbe intervenuto e avrebbe preso posizione”.

Loredana Lecciso dichiara di volere il bene di Al Bano, nonostante la loro relazione sia finita e Romina si sia comportata come “una sorella un po’ invadente”.

(Foto: Uomini e Donne)