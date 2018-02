Loredana Lecciso spiega i motivi della crisi con Al Bano: ‘Mi sono sentita attaccata”

Loredana Lecciso conferma la crisi con Al Bano. In un’intervista a Di Più tv Loredana Lecciso conferma che tra lei e Al Bano i rapporti non sono dei migliori: “La crisi c’è, non posso negarlo. Mi sono presa un periodo per riflettere, per capire di più della nostra storia”. La compagna di Al Bano racconta di essere rimasta a Pavia dal fratello per colpa di episodi spiacevoli: “Ero venuta a Pavia per passare qualche giorno con mio fratello. Dovevo tornare in Puglia per Natale ma si sono verificati degli episodi che mi hanno fatto soffrire e sono rimasta qui”.

Ecco perché mi sono allontanata da Al Bano. La Lecciso parla dei motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dall’artista di Cellino: “Mi sono sentita attaccata come donna e come mamma. È come se io e miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie B”. Forse un chiarimento tra i due arriverà non appena Al Bano rientrerà in Italia. Il cantante è impegnato con il suo tour mondiale in Cina e per eventuali riappacificazioni tra lui e la Lecciso bisognerà attendere il suo ritorno.

Il messaggio alla Power. La Lecciso non ha comunque perso di vista il suo obiettivo iniziale, ovvero Romina Power, ora in ritiro spirituale e fuori dai social, ed ha voluto ricordarle che “nella vita di Albano possono esserci anche dieci ex mogli, ma nessuna deve mancare di rispetto”.

(Foto: Twitter)