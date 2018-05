Luigi Favoloso: ecco chi era la sua amante quando era con la Moric

Si torna a parlare di Luigi Favoloso dopo la sua esperienza nel Grande Fratello 15 di Barbara D’Urso. La sua ex amante ha pubblicato sui social i dettagli di quando stavano insieme e lui era già impegnato con Nina Moric.

Ecco chi era l’amante di Luigi Favoloso: “si professava quasi single”

L’ennesima grana da risolvere per Luigi Favoloso si chiama Cristina Roncalli. L’ex concorrente del reality, squalificato dalla casa del Grande Fratello 15 soltanto pochi giorni fa, è stato l’amante della Roncalli mentre era già impegnato con Nina Moric. La Roncalli ha confessato sui social di essere stata l’amante dell’ex gieffino per sei mesi: “per quanto mi riguarda la nostra era una storia a tutti gli effetti: io ho conosciuto un ragazzo che si professava quasi single”.

Da una semplice conoscenza al primo bacio

La Roncalli ha rilasciato anche un’intervista al settimanale Vero, postata sulla sua pagina social, in cui ha parlato del rapporto con Favoloso. La showgirl e conduttrice ha rivelato che da una semplice conoscenza è nato un rapporto vero e proprio. Favoloso le disse di essere in crisi con la Moric e di non volerla lasciare perché stava attraversando un momento difficile.

Una relazione importante: dal ‘ti amo’ al dietrofront



La loro storia è durata soltanto sei mesi ma è stata intensa: “a seguito di una lite con Nina tornò a Torino e mi chiese di fermarsi da me. Quella notte facemmo l’amore, ma poi all’alba lei lo chiamò e mi disse di accompagnarlo in stazione”. Dopo quella notte continuarono a vedersi e pochi mesi dopo si dissero ‘ti amo’.

Un’amore che si è concluso quando Favoloso è tornato in televisione da Barbara D’Urso per giurare amore a Nina Moric e la volontà di volersi sposare con lei. Una bella batosta per la Roncalli che, ora, dice di avere un conto in sospeso con l’ex gieffino. Luigi Favoloso risponderà alla Roncalli, la sua amante quando era con la Moric?

(Foto: BitchyF)