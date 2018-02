Manuela Arcuri, foto: tra palestra e topless in centro estetico

Manuela Arcuri e il suo buon relax. L’attrice ha pubblicato una serie di scatti che riguardano momenti della sua vita privata in cui si prende cura del proprio corpo. Le foto e il video sono stati diffusi tramite il suo profilo Instagram.

Manuela Arcuri si difende dal suo personal trainer. In un breve filmato è in palestra, con tanto di guantoni, intenta a schivare i pugni del suo personal trainer.

Dalla difesa personale al topless. Arriva poi il momento di rilassarsi al centro estetico. Qui l’attrice si fa riprendere sdraiata sul lettino caldo ad acqua, in attesa di un massaggio. I fan certo avranno gradito il topless.

Chi è Manuela Arcuri? Nata l’08 gennaio 1977 ad Anagni (Frosinone), è vissuta a Latina ed ora si è stabilita a Roma. Ha due fratelli maggiori, Marco e Sergio. Ha un compagno, Giovanni di Gianfrancesco, dal quale ha avuto il figlio Mattia, nato nel 2014.

La notorietà con Panariello. Dopo il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, diviene famosa con il film Bagnomaria (1999), di Giorgio Panariello. Ha posato per calendari, servizi fotografici. In televisione ha partecipato al cast di Carabinieri (2001) e poi a Scherzi a parte assieme a Teo Teocoli. A teatro ha debuttato nel 2008 con la commedia Il primo che ti capita per poi ricoprire, in televisione, i ruoli di Carmen Tabacchi nella serie Il peccato e la vergogna e Pupetta nella serie Il coraggio e la passione.

Il profilo Instagram di Manuela Arcuri: www.instagram.com/manuelaarcuri_official

(Foto: Donna Glamour Magazine)