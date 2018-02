Mara Venier avverte i fan su Instagram: ‘Raggirata a mia insaputa’

Mara Venier raggirata a sua insaputa. La presentatrice e opinionista dell’Isola dei Famosi, Mara Venier, è stata vittima di una truffa sul social network. La signora della televisione ha messo in guardia i suoi fan da un finto profilo Facebook che utilizza la sua immagine per pubblicizzare una crema. Il falso profilo rimanda ad un sito che mette in vendita una crema in grado di eliminare i segni di espressione dal viso. Per farlo si avvale di un finto messaggio della Venier a conferma dell’azione rigenerante della crema.

L’appello della Venier ai suoi fan: segnalate il falso profilo. Quando la zia d’Italia è venuta a conoscenza di questo sito ha voluto smentire ogni suo coinvolgimento con la pubblicazione di un post su Instagram: “Amici di Instagram – scrive la Venier -, su Facebook gira questo profilo che sfrutta la mia immagine e prende in giro chi ci casca… una truffa a mia insaputa nei vostri confronti per vendere il prodotto!!!”. La conduttrice chiede poi ai suoi fan di segnalare questa truffa: “Vi prego di segnalare e non ho mai usato questa crema!!! Ma chi ve conosce??”.

