Marco Borriello in vacanza con la nuova fiamma. Che coppia

Si chiama Stefanie Seimur, la nuova fidanzata di Marco Borriello. L’estate è arrivata, così come le vacanze, e Marco Borriello si sta godendo il sole caldo di Mykonos.

Marco Borriello e il suo nuovo amore

Il settimanale Chi ha dedicato un servizio sulla sua rivista di gossip al bel Marco Borriello. Tuttavia, i riflettori erano puntati sulla sua nuova conquista, la modella Stefanie Seimur.

In una delle foto pubblicate su famoso giornale dei vip, Borriello e la Seimur sono immortalati mentre si scambiano un tenero bacio accanto a delle palme. Stefanie l’abbiamo conosciuta in alcune puntate di Grand Hotel Chiambretti, trasmissione in cui interpretava il sensuale ruolo della Dea Bendata.

Nata in Ucraina, a sedici anni si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella. Ha iniziato a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo, per poi approdare in televisione facendosi conoscere dal pubblico italiano nel programma del bravo Piero Chiambretti.

Ennesima conquista per Borriello

Per quanto riguarda Borriello, lui è famoso per le sue numerose avventure sentimentali. Tra le tante quella con una giovane e Belén Rodriguez. Con la showgirl argentina i rapporti sono rimasti ottimi, tanto che, l’anno scorso, il calciatore l’aveva invitata alla sua festa di compleanno. Ma adesso in molti si chiedono se non sia Stefanie la ragazza giusta con cui intraprendere una relazione stabile.

La cosa curiosa è che, proprio l’anno scorso di questi tempi, Marco si era fidanzato con un’altra modella, la bellissima Larissa Schmidt. La loro fu solo una rapida passione estiva.

Il calciatore napoletano ormai ha trentasei anni, l’età giusta per puntare al matrimonio e, magari, avere dei figli. Dopo aver chiuso la sua stagione calcistica nello Spal, Borriello s’interroga sul suo futuro nello sport e se deve continuare a fare l’attaccante. E, mentre pensa se sia giunto il momento di attaccare gli scarpini al chiodo, si ritaglia qualche attimo di relax con la sua nuova fidanzata.

Il loro viaggio

I due piccioncini hanno iniziato un vero e proprio viaggio all’insegna dell’amore. Qualche settimana fa, infatti, erano stati entrambi paparazzati nella città di New York per assistere a una sfilata di moda. In seguito li abbiamo ritrovati a Ibiza, località balneare conosciuta per la sua movida e le splendide spiagge, dove Marco possiede una villa.

Come Giorgia Palmas e Filippo Magnini, anche Marco Borriello e la Seimur sono usciti allo scoperto. E in tanti adesso si chiedono se la loro sarà la “solita” relazione estiva che terminerà con il ritorno dell’autunno. Per rispondere a questa domanda bisognerà aspettare le prossime settimane.

Secondo alcuni rumor, però, sembra che Marco abbia confidato a degli amici intimi che con Stefanie intende fare sul serio.

