Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti attendono il terzo figlio?

Pancino sospetto per Marica Pellegrinelli in vacanza con il marito. Terzo figlio in arrivo per la coppia Ramazzotti in vacanza a Dubai?

Pellegrini e Ramazzotti in attesa?

Dalle foto scattate dai paparazzi si vede una coppia di coniugi felici con due bambini. Infatti Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli sono ritratti come una famiglia felice che gioca con i due figli: Raffaella Maria di 6 anni e Gabrio Tullio di 3. Ma a destare sospetti è il pancino che avrebbe la giovane Marica, tanto che la foto è rimbalzata su tutti i tabloid e le copertine. Dalla coppia non è giunta nessuna smentita. Ad immortalare la scena sarebbero stati i fotografi di Diva e Donna.

Alle soglie del suo trentesimo compleanno la donna potrebbe regalarsi un’altra gravidanza. La coppia, sposata dal 2009, mostra di essere felice ed innamorata. Una vacanza in famiglia come due persone normali, non sembrano nemmeno la bellissima modella e il cantautore più famoso del mondo.

Notte nel deserto

Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli avrebbero trascorso una notte di magia nel deserto, in una tenda sotto il cielo stellato, negli Emirati Arabi. Al risveglio avrebbero immortalato un bacio del buongiorno. Tutto ciò si evince dalla foto e dal commento di Eros Ramazzotti che intitola la foro Amore e Libertà. La scena romantica è data dalla tenda, il falò e tante lanterne ad illuminare la zona. Insomma si direbbe che la coppia ha eciso di regalarsi una vacanza all’insegna del relax, dell’amore e dell’avventura. Dai loro profili social sono emerse ulteriori foto in cui la modella sfoggia dei bikini molto sexy e si lascia baciare sotto il sole caldo del deserto.

Dalle foto postate dalla donna non emergerebbero curve sospette, che potrebbero essere state nascoste appositamente e non siano sfuggite all’obiettivo attento dei paparazzi. Nessuno ha smentito fino ad ora la notizia. Sarebbe in arrivo davvero il loro terzo figlio, nonchè un altro fratellino o sorellina per la giovane Aurora, la figlia avuta dal precedente matrimonio con Michelle Hunziker? Malica sarebbe anche molto amata da quest’ultima che molto spesso l’ha definita unica e l’ha ringraziata pubblicamente di essere al suo fianco e di sostenerla. Nei prossimi giorni si avranno quindi ulteriori chiarimenti sulla presunta gravidanza di Marica Pellegrinelli.

[Fonte: Zimbio.com]