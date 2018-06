Marina La Rosa, ex GF, parla di Rocco Casalino: ecco cosa ha detto

Marina La Rosa e Rocco Casalino hanno partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. L’ex concorrente ha parlato al Corriere della Sera di Rocco Casalino e della sua volontà di fare politica già ai tempi del reality.

Rocco Casalino? Una persona intelligente che si batte per il sud



Hanno trascorso oltre due mesi nella stessa casa, quella del Grande Fratello, ed oggi vivono vite completamente diverse seppure molto legate alla comunicazione. Marina La Rosa è sposata, ha due figli e la sua ultima apparizione in televisione risale alla stagione 2016-2017 come opinionista del programma Il giallo della settimana. Ha preso parte alla prima edizione del GF con Rocco Casalino, oggi portavoce del nuovo governo M5S-Lega.

Al Corriere ha parlato del suo ex compagno di viaggio nella casa più spiata d’Italia e lo ha definito una persona “intelligente”, con le idee chiare e la voglia di lottare per il sud già ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello. L’ex gieffina ha sottolineato come il prendere parte ad un reality show sia spesso visto in chiave negativa: “Come se l’aver fatto un reality significa che non vali niente. Ma perché? Anche lui ne soffre (riferendosi a Casalino ndr.). Me lo ha detto quando ci siamo sentiti, anche di recente”.

La Rosa non ha votato per i Cinque Stelle ma ha fiducia in Rocco

La Rosa ha ammesso di non aver votato i Cinque Stelle perché ha altre idee politiche di cui ha preferito non parlare. Eppure ha espresso fiducia in Casalino: “Penso che sia una persona di grande spessore e profondità di cui ci si può fidare”. Non resta che aspettare i primi provvedimenti del nuovo governo giallo-verde per capire se il sud, terra dalla quale provengono Casalino e La Rosa, sia al centro di una nuova azione politica.

Intanto, è bene ricordarlo, nel nuovo governo figura un ministero ad hoc per il sud guidato proprio da un’esponente pentastellata che viene da Lecce. Chissà che Marina La Rosa, ex GF, non abbia ragione e che Rocco Casalino non riesca a contribuire in maniera importante per il miglioramento della sua terra d’origine ora che il Movimento è al governo del Paese.

(Foto: Twitter.com)